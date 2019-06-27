Температура повітря в Україні значно знизиться, фото: «Усинск Онлайн»

https://racurs.ua/ua/n123708-pogoda-v-ukrayini-na-28-chervnya-temperatura-povitrya-vidchutno-znyzytsya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 28 червня значно зміниться — наближається відчутне похолодання.

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Вночі температура повітря становитиме 11−16°, вдень — 18−23°, на півдні та сході — вночі 15−20°, вдень — 24−29°.

Вночі у південній та східній частині України, вдень у більшості регіонів, крім півдня та заходу, можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, пориви та шквали до 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 28 червня ніч мине без опадів, вдень очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 14−16°, вдень — 19−21°.

У Львові опади не очікуються. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 19−21°.

В Одесі вночі очікується дощ, вдень синоптики опадів не прогнозують. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — 26−28°.

У Дніпрі дощитиме вдень та вночі. Вночі температура опуститься до 13−15°, вдень підніметься до 21−23°.

У Харкові також очікуються опади вдень та вночі. Температура повітря вночі становитиме 17−19°, вдень — 26−28°.

На Закарпатті метеорологи опадів не обіцяють. Вночі термометри покажуть 13−15°, вдень — 21−23°.

Геомагнітний стан у Києві 28 червня буде досить спокійним. Очікувати варто лише невеликі збурення.

Нагадаємо, в Україні на дві доби оголошене штормове попередження.