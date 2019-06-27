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Ракурс
Під час змагань у Мінську, фото: НОК України

Європейські ігри: Україна здобула «золото» на велотреку (ФОТО)

27 чер 2019, 22:32
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На II Європейських іграх у Мінську українська велогонщиця Ганна Соловей здобула золоту медаль під час сьогоднішніх змагань у гонці за очками на велотреку.

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Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Соловей набрала 30 очок. Друге місце посіла Верена Ебергардт з Австрії. Бронзова нагорода дісталася представниці Чехії Ярмілі Махачовій.

Під час змагань у Мінську, фото: НОК України

Також Україна сьогодні здобула ще одну золоту медаль — веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська перемогли у фінальному заїзді на 200 м.

Під час змагань у Мінську, фото: НОК України

Срібну медаль сьогодні здобула українська борчиня Юлія Хавалджи, яка виступає у ваговій категорії до 53 кг.

Під час змагань у Мінську, фото: НОК України

Борець вільного стилю Гор Оганнесян, який виступає у ваговій категорії до 65 кг, здобув бронзову нагороду.

Під час змагань у Мінську, фото: НОК України

Ще одну «бронзу» на борцівському килимі здобула Алла Черкасова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг.

Під час змагань у Мінську, фото: НОК України

Таким чином, у збірної України вже 27 нагород — сім золотих, дев’ять срібних та 11 бронзових. У загальному заліку наша держава посідає четверте місце.

Інфографіка: minsk2019.by

Нагадаємо, вчора представники України здобули золоту медаль на змаганнях з легкої атлетики.

Джерело: Ракурс


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