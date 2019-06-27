Під час змагань у Мінську, фото: НОК України

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Ракурс

На II Європейських іграх у Мінську українська велогонщиця Ганна Соловей здобула золоту медаль під час сьогоднішніх змагань у гонці за очками на велотреку.

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Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Соловей набрала 30 очок. Друге місце посіла Верена Ебергардт з Австрії. Бронзова нагорода дісталася представниці Чехії Ярмілі Махачовій.

Також Україна сьогодні здобула ще одну золоту медаль — веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська перемогли у фінальному заїзді на 200 м.

Срібну медаль сьогодні здобула українська борчиня Юлія Хавалджи, яка виступає у ваговій категорії до 53 кг.

Борець вільного стилю Гор Оганнесян, який виступає у ваговій категорії до 65 кг, здобув бронзову нагороду.

Ще одну «бронзу» на борцівському килимі здобула Алла Черкасова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг.

Таким чином, у збірної України вже 27 нагород — сім золотих, дев’ять срібних та 11 бронзових. У загальному заліку наша держава посідає четверте місце.

Нагадаємо, вчора представники України здобули золоту медаль на змаганнях з легкої атлетики.