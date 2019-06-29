Крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины изъяли на Закарпатье. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n123755-krupneyshuu-partiu-kontrabandnyh-sigaret-v-istorii-ukrainy-izyali-na-zakarpate-foto-video.html

Ракурс

Крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет изъяли на Закарпатье. По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составляет около 70 млн грн.

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Правоохранители установили, что сигареты реализовывали на черном рынке Украины и вывозили в страны Европейского Союза. Сигареты известных мировых брендов незаконно ввозили на таможенную территорию Украины. Об этом сообщается в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Табачные изделия обнаружили во время обысков в складских помещениях в Мукачево. В рамках расследования в течение 27−29 июня было проведено 11 обысков автомобилей с прицепами.

Также правоохранители обнаружили 13 грузовых автомобилей, которые использовали для перемещения подакцизной продукции.

Открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в партии бананов в Нидерландах обнаружили 1,6 т кокаина.