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Ракурс
Крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины изъяли на Закарпатье. Фото: NewsOne

Крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины изъяли на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)

29 июн 2019, 20:01
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Крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет изъяли на Закарпатье. По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составляет около 70 млн грн.

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Правоохранители установили, что сигареты реализовывали на черном рынке Украины и вывозили в страны Европейского Союза. Сигареты известных мировых брендов незаконно ввозили на таможенную территорию Украины. Об этом сообщается в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Рекордная партия контрабандных сигарет изъята правоохранителями. Фото: ГБР

Табачные изделия обнаружили во время обысков в складских помещениях в Мукачево. В рамках расследования в течение 27−29 июня было проведено 11 обысков автомобилей с прицепами.

Также правоохранители обнаружили 13 грузовых автомобилей, которые использовали для перемещения подакцизной продукции.

Открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в партии бананов в Нидерландах обнаружили 1,6 т кокаина.

Источник: Ракурс


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