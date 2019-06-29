Освобожденного боевиками украинца проверяли в СБУ. Фото: NewsOne

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела проверку украинца, которого накануне освободили боевики. Установлено, что гражданин находится в розыске по подозрению в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

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Дмитрия Большого забрали в СБУ после того, как он встретился с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. Служба передала задержанного следователю военной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сам украинец рассказал, что его из дома доставили в СБУ и продержали там до 4.00 часов утра. Решение о дальнейших процессуальных действиях будет принимать военная прокуратура.

После передачи пленных их должны были отправить в больницу и уже затем проводить процедуру проверки. Украинцы вернулись из плена 28 июня. Среди них Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

В Украину пленные добрались из Минска, куда их перевезли из Ростова-на-Дону (Россия). СБУ, в свою очередь, заявила, что Великого объявляли в розыск из-за дезертирства.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп сделал тему освобождения украинских моряков приоритетной.