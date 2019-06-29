Звільненого бойовиками українця перевіряли в СБУ. Фото: NewsOne

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Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) провела перевірку українця, одного з яких напередодні звільнили бойовики. Встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні дій, передбачених ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби).

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Дмитра Великого забрали до СБУ після того, як він зустрівся з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Служба передала затриманого слідчому військової прокуратури. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Сам українець розповів, що його з дому доправили до СБУ і протримали там до 4.00 годин ранку. Рішення про подальші процесуальні дії прийматиме військова прокуратура.

Після передачі полонених їх мали відправити до лікарні і вже потім проводити процедуру перевірки. Українці повернулись з полону 28 червня. Серед них Яків Веремейчик, Дмитро Великий, Максим Горяінов і Едуард Міхеєв.

До України полонені дістались з Мінська, куди їх перевезли з Ростова-на-Дону (Росія). СБУ, у свою чергу, заявила, що Великого оголошували у розшук через дезертирство.

Як раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп зробив тему звільнення українських моряків пріоритетною.