Велика двадцятка домовилась про захист клімату. Фото: SPUTNIK

https://racurs.ua/ua/n123753-velyka-dvadcyatka-domovylas-pro-zahyst-klimatu.html

Ракурс

Лідери країн Великої двадцятки підписали заключне комюніке. У документі включений пункт про захист клімату. Згоди дійшли під час саміту в японській Осаці.

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Президент США Дональд Трамп наголосив, що його країна не буде підтримувати пункти Паризької кліматичної угоди, так як вони негативно вплинуть на потужності підприємств і залишать багатьох американців без робочих місць. Саме тому США стали єдиними, хто не підтримав кліматичну частину документу. Сам текст є аналогічним минулорічному, про що повідомляє DeutscheWelle, посилаючись на заяву канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Під час обговорення положень документу 19 країн зобов’язалися виконувати усі пункти договору, а Меркель наголосила, що Паризька кліматична угода є незворотною. В черговий раз представниця Німеччини порушила питання щодо співпраці з питання міграційної політики.

Також Велика двадцятка домовилась про сприяння вільній та справедливій торгівлі, а також сталому інвестиційному клімату. Лідери країн погодились, що Світова організація торгівлі потребує реформування.

Саміт в Осаці почався 28 червня. Політики домовились обговорити кризу в Перській затоці, світову економіку, торговельні конфлікти і захист клімату. Єдиним спірним питанням регулярно постає захист клімату, адже США щоразу заявляє, що не буде погоджуватись.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на саміті Меркель і президент Росії Путін домовились про подальшу співпрацю у нормандському форматі.