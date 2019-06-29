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Ракурс
Затриманий застрелився у кайданках: ДБР перевіряє поліцейських. Фото: Голос

Затриманий застрелився у кайданках: ДБР перевіряє поліцейських (ФОТО)

29 чер 2019, 17:27
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Затриманий за підозрою у грабежі 28-річний чоловік застрелився у Костянтинівському відділі поліції. Правоохоронці стверджують, що затриманий у кайданках вихопив зброю у поліцейського та застрелився.

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Державне бюро розслідувань перевіряє обставини загибелі особи. Встановлено, що чоловік загинув під час проведення допиту через смертельний вистріл із табельної зброї поліцейського. Про це повідомляє прес-служба управління ДБР у Краматорську (Донецька область).

Кайданки, у яких був застрелений підозрюваний. Фото: ДБР

СлідчіКраматорського теруправління ДБР, перевіряють обставини та проводять невідкладні дії для оцінки правомірності дій правоохоронців поліції.

Зброя, з якої застрелився підозрюваний у грабежі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки).

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Донецькій області росіянин заманив близько сотні осіб до трудового рабства. Зловмисник дав оголошення про безкоштовний «реабілітаційний центр» для осіб з алкогольною та наркотичною залежністю. Потім у потерпілих відібрали документи та телефони, змушували працювати та били.

Джерело: Ракурс


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