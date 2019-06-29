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Ракурс
Задержанный застрелился в наручниках: ГБР проверяет полицейских. Фото: Голос

Задержанный застрелился в наручниках: ГБР проверяет полицейских (ФОТО)

29 июн 2019, 17:27
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Задержанный по подозрению в грабеже 28-летний мужчина застрелился в Константиновском отделе полиции. Правоохранители утверждают, что задержанный в наручниках выхватил оружие у полицейского и застрелился.

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Государственное бюро расследований проверяет обстоятельства гибели человека. Установлено, что мужчина погиб во время допроса из-за смертельного выстрела из табельного оружия полицейского. Об этом сообщает пресс-служба управления ГБР в Краматорске (Донецкая область).

Наручники, в которых был застрелен подозреваемый. Фото: ГБР

Следователи Краматорского теруправления ГБР, проверяют обстоятельства и проводят неотложные действия для оценки правомерности действий правоохранителей полиции.

Оружие, из которого застрелился подозреваемый в грабеже

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Как ранее сообщал «Ракурс», в Донецкой области россиянин заманил около сотни человек в трудовое рабство. Злоумышленник дал объявление о бесплатном «реабилитационном центре» для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Затем у пострадавших отобрали документы и телефоны, заставляли работать и били.

Источник: Ракурс


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