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Задержанный застрелился в наручниках: ГБР проверяет полицейских. Фото: Голос
Задержанный застрелился в наручниках: ГБР проверяет полицейских (ФОТО)https://racurs.ua/n123752-zaderjannyy-zastrelilsya-v-naruchnikah-gbr-proveryaet-policeyskih-foto.htmlРакурс
Задержанный по подозрению в грабеже 28-летний мужчина застрелился в Константиновском отделе полиции. Правоохранители утверждают, что задержанный в наручниках выхватил оружие у полицейского и застрелился.
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Государственное бюро расследований проверяет обстоятельства гибели человека. Установлено, что мужчина погиб во время допроса из-за смертельного выстрела из табельного оружия полицейского. Об этом сообщает пресс-служба управления ГБР в Краматорске (Донецкая область).
Следователи Краматорского теруправления ГБР, проверяют обстоятельства и проводят неотложные действия для оценки правомерности действий правоохранителей полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).
Как ранее сообщал «Ракурс», в Донецкой области россиянин заманил около сотни человек в трудовое рабство. Злоумышленник дал объявление о бесплатном «реабилитационном центре» для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Затем у пострадавших отобрали документы и телефоны, заставляли работать и били.
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