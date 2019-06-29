В Донецкой области около сотни человек попали в трудовое рабство. Фото: bigmir)net

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Ракурс

В трудовое рабство к россиянину в Донецкой области попали около сотни человек. Злоумышленник устроил ловушку для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Пострадавших незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

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Россиянин создал «реабилитационный центр», в который попали пострадавшие. Правоохранители несколько месяцев собирали доказательства незаконной деятельности. Сейчас всех пострадавших освободили и направили к медикам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Злоумышленник обещал пострадавшим избавить их от алкогольной и наркотической зависимости, маскируясь под видом социального работника. После того как пострадавшие приходили к «центру» у них забирали документы, телефоны и личные вещи.

Пострадавшие были выполнять земельные работы, участвовать в строительстве и разгрузке. Если заложники отказывались, к ним применяли меры физического воздействия. Отметим, что пострадавших почти не кормили. На одном таком центре злоумышленник ежедневно зарабатывал до 4 тыс. грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Преступления против свободы, чести и достоинства лица). Если вину злоумышленника докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Испании освободили украинок, которые попали в сексуальное рабство.