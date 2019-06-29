Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине: синоптики дали прогноз на июль. Фото: Ракурс

Погода в Украине: синоптики дали прогноз на июль

29 июн 2019, 15:52
999

Погода в Украине в июле будет очень теплой (самый теплый месяц года), однако с неустойчивым уровнем осадков. Украинцев предупреждают о шквалах, грозах, ливнях и периодах засухи и жары.

Loading...

Средняя месячная температура в июле составит 17−22° тепла. На юге страны воздух прогреется до 24 ° тепла, а в горных районах обещают 11−16° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Самая высокая средняя температура в июле составит 31−39,7° тепла. В Одесской, Харьковской, Херсонской и Луганской областях прогнозируют подъем температуры до 40−41° тепла, в горных районах столбики термометров могут подскочить до 24−30° тепла.

Абсолютный минимум достигнет отметки 2−11° тепла, а в Карпатах может ожидаться 0−1° тепла. Наибольшее количество осадков ожидается в Хмельницкой, Тернопольской областях, Карпатах и ​​Прикарпатье, где будет 103−184 мм, а на юге количество осадков не превышает 29−47 мм. Среднее месячное количество осадков составит 46−102 мм.

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Донецкой области около сотни человек попали в трудовое рабство (ФОТО)

В Донецкой области россиянин организовал трудовое рабство, в которое попали около сотни человек. Для преступных действий злоумышленник отобрал лиц с алкогольной и наркотической зависимостью

Новости Украины
16:42

Погода в Украине: синоптики дали прогноз на июль

Погоду в Украине в июле обещают теплую с неустойчивым уровнем выпадения осадков. Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и засухе. Стала известна средняя месячная температура, а также количество осадков в июле

Погода
15:52

Части украинских моряков в России предъявили окончательное обвинение — адвокат

Части военнопленных украинских моряков Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинение в окончательной редакции. Восьмерых моряков обвинили в якобы незаконном пересечении российской границы

Новости Украины
08:23
Новости партнеров
Загрузка...