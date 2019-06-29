Погода в Украине: синоптики дали прогноз на июль. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n123750-pogoda-v-ukraine-sinoptiki-dali-prognoz-na-iul.html

Ракурс

Погода в Украине в июле будет очень теплой (самый теплый месяц года), однако с неустойчивым уровнем осадков. Украинцев предупреждают о шквалах, грозах, ливнях и периодах засухи и жары.

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Средняя месячная температура в июле составит 17−22° тепла. На юге страны воздух прогреется до 24 ° тепла, а в горных районах обещают 11−16° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Самая высокая средняя температура в июле составит 31−39,7° тепла. В Одесской, Харьковской, Херсонской и Луганской областях прогнозируют подъем температуры до 40−41° тепла, в горных районах столбики термометров могут подскочить до 24−30° тепла.

Абсолютный минимум достигнет отметки 2−11° тепла, а в Карпатах может ожидаться 0−1° тепла. Наибольшее количество осадков ожидается в Хмельницкой, Тернопольской областях, Карпатах и ​​Прикарпатье, где будет 103−184 мм, а на юге количество осадков не превышает 29−47 мм. Среднее месячное количество осадков составит 46−102 мм.

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра в Украине ожидается теплая и солнечная погода.