Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n123748-pogoda-v-ukraine-na-30-iunya-gidrometcentr-obeschaet-solnce-i-teplo-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 июня порадует украинцев солнцем и теплом. Порывов ветра и осадков не прогнозируется.

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Температура воздуха ближайшей ночью составит от 11° до 16° тепла. Днем столбики термометров прогреются до 23−31° тепла. Ветер западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 июня прогнозируется солнечная. Температура ночью 18−20° тепла, днем 28−30° тепла.

Во Львове завтра ожидается хорошая, солнечная погода. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 29−31° выше нуля.

В Одессе в воскресенье отдыхающих порадует солнечная погода. По информации Гидрометцентра, ночью температура воздуха 14−16° тепла, а днем — 24−26°.

В Днепре в ближайшие сутки существенных осадков не обещают. Ночью температура воздуха прогреется до 12−14° выше нуля, днем прогнозируют 22−24° по Цельсию.

В Харькове в завтрашний выходной прогнозируют тепло. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, днем 22−24° выше нуля.

В Карпатах 30 июня синоптики обещают солнечную и теплую погоду. Воздуха ночью погреется до 11−14° тепла, днем 28−31° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 июня ожидается относительно спокойная. Магнитные бури в Киеве не прогнозируются.

Напомним, 29 июня синоптики обещали в большинстве областей погоду без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 9−14°, на юге — 14−17°. Ветер прогнозировали северо-западный, 7−12 м / с.