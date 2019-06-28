В следующие сутки в большинстве регионов Украины осадки не ожидаются

https://racurs.ua/n123723-pogoda-v-ukraine-na-29-iunya-v-bolshinstve-regionov-osadki-ne-ojidautsya-karta.html

Ракурс

В большинстве регионов Украины, кроме части восточных областей, следующие сутки пройдут без осадков.

Loading...

Температура воздуха ночью составит 9−14°, на юге — 14−17°. Днем — 19−24°, на юге — до 27°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 июня будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 11−13°, днем — поднимется до 19−21°.

Во Львове синоптики осадков не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до 9−11°, днем поднимутся до 20−22°.

В Одессе осадки также не ожидаются. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 24−26°.

В Днепре ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью — 12−14°, днем — 22−24°.

В Харькове в течение суток ожидается дождь. Ночью градусники покажут 9−11°, днем — 19−21°.

На Закарпатье метеорологи осадков не обещают. Ночью температура составит 11−13°, днем — 22−24°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 июня будет достаточно спокойной, ожидать стоит только небольших возмущений.

Напомним, вчера Киев накрыл мощный ураган, который повалил ряд деревьев.