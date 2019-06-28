Погода в Україні на 29 червня: у більшості регіонів доба мине без опадів (КАРТА)

Наступна доба в більшості регіонів України мине без опадів

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У більшості регіонів України, окрім частини східних областей, наступна доба мине без опадів.

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Температура повітря вночі становитиме 9−14°, на півдні — 14−17°. Вдень — 19−24°, на півдні — до 27°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 29 червня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі температура повітря опуститься до 11−13°, вдень — підніметься до 19−21°.

У Львові синоптики опадів не обіцяють. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9−11°, вдень піднімуться до 20−22°.

В Одесі опади також не очікуються. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 24 -26°.

У Дніпрі ніч мине без опадів, вдень очікується дощ. Температура повітря вночі — 12−14°, вдень — 22−24°.

У Харкові протягом доби дощитиме. Вночі термометри покажуть 9−11°, вдень — 19−21°.

На Закарпатті метеорологи опадів не обіцяють. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень — 22−24°.

Геомагнітний стан у Києві 29 червня буде досить спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, вчора Київ накрив потужний буревій, котрий повалив низку дерев.