«Чорнобильським водолазам» присвоєні звання Героїв України

Пам’ятник ліквідаторам аварї на ЧАЕС, фото: WeapoNews

https://racurs.ua/ua/n123722-chornobylskym-vodolazam-prysvoieni-zvannya-geroyiv-ukrayiny.html

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Президент України Володимир Зеленський указом № 468/2019, датованим 27 червня, присвоїв звання Героя України так званим «чорнобильським водолазам» — трьом ліквідаторам, які ризикуючи життям запобігли можливому повторному вибуху пошкодженого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС.

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Про це повідомляється на сайті президента.

Старший інженер-механік реакторного цеху ЧАЕС Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху Валерій Беспалов та начальник зміни Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб спустити воду. Завдяки їхнім діям вдалося уникнути контакту близько 185 т розплавленого матеріалу, який пропалював бетонну плиту під реактором, з орієнтовно 19 тис. т води, яка накопичилася басейні-барботері внаслідок гасіння пожежі на ЧАЕС.

Якби розплавлене паливо дісталося води, це могло призвести до нового вибуху на ЧАЕС.

Також усіх трьох удостоєно орденом «Золота зірка».

Баранову, який помер у 2005 році, звання Герой України присвоєно посмертно.

Нагадаємо, американський серіал «Чорнобиль», який розповідає про ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, у травні зайняв першу сходинку в рейтингу шоу всіх часів.