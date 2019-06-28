Російська делегація нещодавно повернулася до Ради Європи, фото: ICTV

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Нещодавнє рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яким було відновлено повноваження російської делегації, нічого не змінює нічого у позиції Німеччини стосовно територіальної цілісності України та анексії Криму.

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Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини, оприлюдненій посольством ФРН в Україні.

Ми не приймемо це порушення та інші порушення міжнародного права. Тому ЄС саме зараз одностайно продовжив санкції проти Росії, — наголошують у МЗС Німеччини.

У Берліні висловили сподівання, що представники України залишаться в ПАРЄ.

Також в МЗС Німеччини сподіваються, що Рада Європи найближчим часом розробить ефективний механізм, згідно з яким щодо держав-членів можна буде запроваджувати санкції відповідно до статуту цієї організації.

Ці нові правила зроблять Раду Європи міцнішою, — переконані в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

26 червня на сесії ПАРЄ було ухвалене рішення, згідно з яким повноваження російської делегації підтверджувалися в повному обсязі. Після цього Україна та ще шестеро країн оголосили демарш.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що лідери європейських держав заздалегідь домовилися про повернення Росії до ПАРЄ.