Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n123720-zelenskyy-nadav-ukrayinske-gromadyanstvo-14-inozemcyam-yaki-zahyschaly-ukrayinu.html

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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 466/2019, згідно з яким українське громадянство надається 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність нашої держави.

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Про це повідомляє прес-служба президента.

Відповідний документ, датований вчорашнім днем, опублікований на сайті президента.

До громадянства України прийнято:

Дмитра Бєлогорцева;

Давіда Гачечіладзе;

Абдула Джаліла;

Тачі Джафарова;

Рудольфа Єгоренка;

Тенгіза Занадзе;

Гіоргі Кахніашвілі;

Валерій Колот;

Мераба Концелідзе;

Мамуку Музашвілі;

Юрія Савілова;

Левані Хуцішвілі;

Арсланбека Карімова;

Юлію Толопу.

У тексті указу зазначається, що Карімов та Толопа прийняті до громадянства України як особи, котрі мають визначні заслуги перед нашою державою, інші учасники цього списку — як особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.

Зеленський зазначив, що це лише перші такі рішення, наступні з’являться після надходження відповідних документів від Міграційної служби та їх розгляду.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський повернув українське громадянство колишньому президентові Грузії Михайлові Саакашвілі.