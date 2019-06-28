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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, защищавшим Украину

28 июн 2019, 13:19
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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 466/2019, согласно которому украинское гражданство предоставляется 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность нашего государства.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий документ, датированный вчерашним днем, опубликован на сайте президента.

В гражданство Украины приняты:

  • Дмитрий Белогорцев;
  • Давид Гачечиладзе;
  • Абдула Джалила;
  • Тачи Джафаров;
  • Рудольф Егоренко;
  • Тенгиз Занадзе;
  • Гиорги Кахниашвили;
  • Валерий Колот;
  • Мераб Концелидзе;
  • Мамука Музашвили;
  • Юрий Савилов;
  • Левани Хуцишвили;
  • Арсланбек Каримов;
  • Юлия Толопа.

В тексте указа отмечается, что Каримов и Толопа приняты в гражданство Украины как лица, имеющие выдающиеся заслуги перед нашим государством, другие участники этого списка — как лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес.

Зеленский отметил, что это лишь первые такие решения, следующие появятся после поступления соответствующих документов от Миграционной службы и их рассмотрения.

Напомним, в конце мая Зеленский вернул украинское гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Источник: Ракурс


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