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Владимир Зеленский, фото: Администрация президента
Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, защищавшим Украинуhttps://racurs.ua/n123720-zelenskiy-predostavil-ukrainskoe-grajdanstvo-14-inostrancam-zaschischavshim-ukrainu.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 466/2019, согласно которому украинское гражданство предоставляется 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность нашего государства.
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Об этом сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий документ, датированный вчерашним днем, опубликован на сайте президента.
В гражданство Украины приняты:
- Дмитрий Белогорцев;
- Давид Гачечиладзе;
- Абдула Джалила;
- Тачи Джафаров;
- Рудольф Егоренко;
- Тенгиз Занадзе;
- Гиорги Кахниашвили;
- Валерий Колот;
- Мераб Концелидзе;
- Мамука Музашвили;
- Юрий Савилов;
- Левани Хуцишвили;
- Арсланбек Каримов;
- Юлия Толопа.
В тексте указа отмечается, что Каримов и Толопа приняты в гражданство Украины как лица, имеющие выдающиеся заслуги перед нашим государством, другие участники этого списка — как лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес.
Зеленский отметил, что это лишь первые такие решения, следующие появятся после поступления соответствующих документов от Миграционной службы и их рассмотрения.
Напомним, в конце мая Зеленский вернул украинское гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
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