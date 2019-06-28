Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n123720-zelenskiy-predostavil-ukrainskoe-grajdanstvo-14-inostrancam-zaschischavshim-ukrainu.html

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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 466/2019, согласно которому украинское гражданство предоставляется 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность нашего государства.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий документ, датированный вчерашним днем, опубликован на сайте президента.

В гражданство Украины приняты:

Дмитрий Белогорцев;

Давид Гачечиладзе;

Абдула Джалила;

Тачи Джафаров;

Рудольф Егоренко;

Тенгиз Занадзе;

Гиорги Кахниашвили;

Валерий Колот;

Мераб Концелидзе;

Мамука Музашвили;

Юрий Савилов;

Левани Хуцишвили;

Арсланбек Каримов;

Юлия Толопа.

В тексте указа отмечается, что Каримов и Толопа приняты в гражданство Украины как лица, имеющие выдающиеся заслуги перед нашим государством, другие участники этого списка — как лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес.

Зеленский отметил, что это лишь первые такие решения, следующие появятся после поступления соответствующих документов от Миграционной службы и их рассмотрения.

Напомним, в конце мая Зеленский вернул украинское гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.