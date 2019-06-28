Российская делегация недавно вернулась в Совет Европы, фото: ICTV

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Недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которым были возобновлены полномочия российской делегации, ничего не меняет ничего в позиции Германии относительно территориальной целостности Украины и аннексии Крыма.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Германии, обнародованном посольством ФРГ в Украине.

Мы не примем это нарушение и другие нарушения международного права. Поэтому ЕС именно сейчас единодушно продлил санкции против России, — отмечают в МИД Германии.

В Берлине выразили надежду, что представители Украины останутся в ПАСЕ.

Также в МИД Германии надеются, что Совет Европы в ближайшее время разработает эффективный механизм, согласно которому в отношении государств-членов можно будет вводить санкции в соответствии с уставом этой организации.

Эти новые правила сделают Совет Европы крепче, — убеждены в немецком внешнеполитическом ведомстве.

26 июня на сессии ПАСЕ было принято решение, согласно которому полномочия российской делегации подтверждались в полном объеме. После этого Украина и еще шесть стран объявили демарш.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры европейских государств заранее договорились о возвращении России в ПАСЕ.