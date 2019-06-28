«Чернобыльским водолазам» присвоены звания Героев Украины

Памятник ликвидаторам аварий на ЧАЭС, фото: WeapoNews

https://racurs.ua/n123722-chernobylskim-vodolazam-prisvoeny-zvaniya-geroev-ukrainy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский указом № 468/2019, датированным 27 июня, присвоил звание Героя Украины так называемым «чернобыльским водолазам» — трем ликвидаторам, которые рискуя жизнью предотвратили возможный повторный взрыв поврежденного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

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Об этом сообщается на сайте президента.

Старший инженер-механик реакторного цеха ЧАЭС Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы спустить воду. Благодаря их действиям удалось избежать контакта около 185 т расплавленного материала, прожившего бетонную плиту под реактором, с ориентировочно 19 тыс. т воды, которая накопилась бассейне-барботере вследствие тушения пожара на ЧАЭС.

Если бы расплавленное топливо добралось до воды, это могло бы привести к новому взрыву на ЧАЭС.

Также все трое удостоены ордена «Золотая звезда».

Баранову, который умер в 2005 году, звание Герой Украины присвоено посмертно.

Напомним, американский сериал «Чернобыль», рассказывающий о ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в мае занял первую строчку в рейтинге шоу всех времен.