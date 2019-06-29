Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n123748-pogoda-v-ukrayini-na-30-chervnya-gidrometcentr-obicyaie-sonce-ta-teplo-karta.html

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Погода в Україні 30 червня порадує українців сонцем та теплом. Поривів вітру та істотних опадів не прогнозується.

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Температура повітря найближчої ночі становитиме від 11° до 16° тепла. Днем стовпчики термометрів прогріються до 23−31° тепла. Вітер західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 30 червня прогнозується сонячна. Температура вночі 18−20° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові завтра очікується хороша, сонячна погода. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

В Одесі в неділю відпочивальників порадує сонячна погода. За інформацією Гідрометцентру, вночі температура повітря 14−16° тепла, а вдень — 24−26°.

У Дніпрі в найближчу добу істотних опадів не обіцяють. Вночі температура повітря прогріється до 12−14° вище нуля, вдень прогнозують 22−24° за Цельсієм.

У Харкові у завтрашній вихідний прогнозують тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, вдень 22−24° вище нуля.

У Карпатах 30 червня синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду. Повітря вночі погріється до 11−14° тепла, вдень 28−31° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 червня очікується відносно спокійна. Магнітні бурі в Києві не прогнозуються.

Нагадаємо, 29 червня синоптики обіцяли в більшості областей погоду без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 9−14°, на півдні — 14−17°. Вітер прогнозували північно-західний, 7−12 м/с.