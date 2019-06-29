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Погода в Україні: синоптики дали прогноз на липень. Фото: Ракурс

Погода в Україні: синоптики дали прогноз на липень

29 чер 2019, 15:52
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Погода в Україні в липні буде дуже теплою (найтепліший місяць року), однак з нестійким рівнем опадів. Українців попереджають про шквали, грози, зливи та періоди засухи та спеки.

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Середня місячна температура у липні становитиме 17−22°тепла. На півдні країни повітря прогріється до 24°тепла, а в гірських районах обіцяють 11−16°тепла. Про це повідомляє український гідрометцентр.

Найвища середня температура у липні становитиме 31−39,7°тепла. В Одеській, Харківській, Херсонській та Луганській областях прогнозують підйом температури до 40−41°тепла, в гірських районах стовпчики термометрів можуть підскочити до 24−30°тепла.

Абсолютний мінімум сягне позначки 2−11°тепла, а в Карпатах може очікуватись 0−1°тепла. Найбільша кількість опадів очікується у Хмельницькій, Тернопільській областях, Карпатах та Прикарпатті, де буде 103−184 мм, а на півдні кількість опадів не перевищуватиме 29−47 мм. Середня місячна кількість опадів становитиме 46−102 мм.

Як раніше повідомляв «Ракурс», завтра в Україні очікується тепла та сонячна погода.

Джерело: Ракурс


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