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Ракурс
В Індії 23-метрова стіна впала на хатини: загинули 16 осіб (ФОТО)

В Індії 23-метрова стіна впала на хатини: загинули 16 осіб (ФОТО)

29 чер 2019, 15:14
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Жертвами жахливої події в Індії стали 16 осіб, серед яких четверо дітей. На заході країни в місті Пуне 23-метрова стіна обвалилась на групу хатин з олов’яним дахом.

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У зруйнованих будинках жили будівельники з сім’ями, які працювали на сусідньому будівництві. Обвал стався рано вранці і живими вдалося дістати тільки трьох людей. Про це повідомляє видання Sky News.

Рятувальники побоюються, що під уламками будинків і стіни можуть бути ще поранені чи загиблі. Імовірно, стіна обвалилася через сильні мусонні дощі в місті, які послабили конструкцію.

В Індії 16 осіб загинули в результаті падіння стіни. Фото: news.sky

В Пуне живе 3 млн осіб і тепер вони мають зіштовхнутися з наслідками дощів, які почалися в полудень п’ятниці. Сезон дощів в Індії починається в червні і триває до самого вересня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індії дроти впали на намет, в якому проходили релігійні збори. В результаті 14 осіб загинули і ще півсотні отримали поранення.


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