В Індії через удар струмом від впавших проводів загинули 14 осіб і півсотні отримали поранення. Фото: twitter/GDNonline

https://racurs.ua/ua/n123507-v-indiyi-cherez-udar-strumom-vid-vpavshyh-provodiv-zagynuly-14-osib-i-pivsotni-otrymaly-poranennya.html

Ракурс

Жертвами трагічного інциденту на релігійному заході в Індії стали щонайменше 14 осіб і ще 50 індусів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Loading...

Встановлено, що близько 400−500 осіб зібралися у великому наметі послухати проповідь, коли через сильний дощ і грози на намет впали обірвані дроти. Про це повідомляє видання Reuters.

Частина людей загинула від удару струмом, коли дроти під напругою впали на намет, ще деякі загинули або постраждали через повалені уламки. Зараз на місці події тривають рятувальні роботи.

Всіх постраждалих, яких встигли вже дістати, госпіталізували в одну з місцевих лікарень. Місцева влада розпорядилися надати матеріальну допомогу постраждалим і сім’ям загиблих в трагічному інциденті індусів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці квітня в Харківській області підліток загинув від удару струмом на даху потяга. Його друг був госпіталізований в медичний заклад з 70% опіків тіла.