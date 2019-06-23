Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Индии из-за удара током от упавших проводов погибли 14 человек и полсотни получили ранения. Фото: twitter/GDNonline

В Индии из-за удара током от упавших проводов погибли 14 человек и полсотни получили ранения (ФОТО, ВИДЕО)

23 июн 2019, 19:39
999

Жертвами трагического инцидента на религиозном мероприятии в Индии стали по меньшей мере 14 человек и еще 50 индусов получили ранения разной степени тяжести.

Loading...

Установлено, что около 400−500 человек собрались в большой палатке послушать проповедь, когда из-за сильного дождя и грозы на палатку упали оборванные провода. Об этом сообщает издание Reuters.

Часть людей погибла от удара током, когда провода под напряжением упали на палатку, еще некоторые погибли или пострадали из-за упавших обломков. Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Всех пострадавших, которых успели уже достать, госпитализировали в одну из местных больниц. Местные власти распорядились предоставить материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в трагическом инциденте индусов.

На палатку в Индии обрушились провода, 14 человек погибли. Фото: twitter/anewscomtr

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце апреля в Харьковской области подросток погиб от удара током на крыше поезда. Его друг был госпитализирован в медицинское учреждение с 70% ожогов тела.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Индии из-за удара током от упавших проводов погибли 14 человек и полсотни получили ранения (ФОТО, ВИДЕО)

В Индии жертвами трагического инцидента на религиозном мероприятии стали 14 человек и полсотни получили ранения. Во время грозы оборвавшиеся провода упали на палатку, в которой около 400−500 человек собрались на службу

Новости мира
19:39
Новости партнеров
Загрузка...