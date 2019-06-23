В Индии из-за удара током от упавших проводов погибли 14 человек и полсотни получили ранения. Фото: twitter/GDNonline

https://racurs.ua/n123507-v-indii-iz-za-udara-tokom-ot-upavshih-provodov-pogibli-14-chelovek-i-polsotni-poluchili-raneniya.html

Ракурс

Жертвами трагического инцидента на религиозном мероприятии в Индии стали по меньшей мере 14 человек и еще 50 индусов получили ранения разной степени тяжести.

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Установлено, что около 400−500 человек собрались в большой палатке послушать проповедь, когда из-за сильного дождя и грозы на палатку упали оборванные провода. Об этом сообщает издание Reuters.

Часть людей погибла от удара током, когда провода под напряжением упали на палатку, еще некоторые погибли или пострадали из-за упавших обломков. Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Всех пострадавших, которых успели уже достать, госпитализировали в одну из местных больниц. Местные власти распорядились предоставить материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в трагическом инциденте индусов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце апреля в Харьковской области подросток погиб от удара током на крыше поезда. Его друг был госпитализирован в медицинское учреждение с 70% ожогов тела.