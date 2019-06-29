В Индии 23-метровая стена упала на хижины: погибли 16 человек/ Фото: Skynews

https://racurs.ua/n123749-v-indii-23-metrovaya-stena-upala-na-hijiny-pogibli-16-chelovek-foto.html

Ракурс

Жертвами происшествия в Индии стали 16 человек, среди которых четверо детей. На западе страны в городе Пуне 23-метровая стена обрушилась на группу хижин с оловянной крышей.

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В разрушенных домах жили строители с семьями, которые работали на соседней стройке. Обвал произошел рано утром и живыми удалось достать только троих человек. Об этом сообщает издание SkyNews.

Спасатели опасаются, что под обломками домов и стены могут быть еще раненые или погибшие. Предположительно, стена обрушилась из-за сильных муссонных дождей в городе, которые ослабили конструкцию.

В Пуне живет 3 млн человек и теперь им предстоит сражаться с последствиями дождей, которые начались в полдень пятницы. Сезон дождей в Индии начинается в июне и длится до самого сентября.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индии провода упали на палатку, в которой проходило религиозное собрание. В результате 14 человек погибли и еще полсотни получили ранения.