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В Индии 23-метровая стена упала на хижины: погибли 16 человек/ Фото: Skynews

В Индии 23-метровая стена упала на хижины: погибли 16 человек (ФОТО)

29 июн 2019, 15:14
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Жертвами происшествия в Индии стали 16 человек, среди которых четверо детей. На западе страны в городе Пуне 23-метровая стена обрушилась на группу хижин с оловянной крышей.

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В разрушенных домах жили строители с семьями, которые работали на соседней стройке. Обвал произошел рано утром и живыми удалось достать только троих человек. Об этом сообщает издание SkyNews.

Спасатели опасаются, что под обломками домов и стены могут быть еще раненые или погибшие. Предположительно, стена обрушилась из-за сильных муссонных дождей в городе, которые ослабили конструкцию.

В Индии 16 человек погибли в результате падения стены. Фото: news.sky

В Пуне живет 3 млн человек и теперь им предстоит сражаться с последствиями дождей, которые начались в полдень пятницы. Сезон дождей в Индии начинается в июне и длится до самого сентября.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индии провода упали на палатку, в которой проходило религиозное собрание. В результате 14 человек погибли и еще полсотни получили ранения.


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