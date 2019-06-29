Путін та Меркель. Фото:

https://racurs.ua/ua/n123743-samit-velykoyi-dvadcyatky-merkel-ta-putin-domovylysya-y-nadali-pracuvaty-v-normandskomu-formati.html

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Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель та глава Росії Володимир Путін домовилися про збереження нормандського формату для врегулювання ситуації в Україні.

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Путін готовий до проведення цього саміту, а інструменти нормандського формату потрібно використовувати. Про це російський лідер заявив 29 червня на прес-конференції в Осаці, після завершення саміту G20, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Глава РФ наполягає, що перед наступним самітом нормандської четвірки варто провести консультації представників двох або трьох країн. Що це за країни, Путін не уточнив.

Згоден з канцлером, що ми повинні використовувати всі інструменти, а там їх не так вже багато, один з діючих — нормандський формат. Так, будемо працювати. Питання тільки коли, терміни треба узгодити, в якій послідовності будемо проводити консультації — удвох, втрьох, вчотирьох, — заявив він.

Нагадаємо, днями прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Песков назвав умови для проведення зустрічі «нормандської четвірки» на рівні лідерів чотирьох країн — України, Франції, Німеччини та Росії.