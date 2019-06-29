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Путин и Меркель. Фото:

Саммит «Большой двадцатки»: Меркель и Путин договорились и дальше работать в нормандском формате

29 июн 2019, 12:08
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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и глава России Владимир Путин договорились о сохранении нормандского формата для урегулирования ситуации в Украине.

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Путин готов до проведения этого саммита, а инструменты нормандского формата нужно использовать. Об этом российский лидер заявил 29 июня на пресс-конференции в Осаке, после завершения саммита G20, сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава РФ настаивает, что перед следующим саммитом нормандской четверки стоит провести консультации представителей двух или трех стран. Что это за страны, Путин не уточнил.

Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — нормандский формат. Так, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации — вдвоем, втроем, вчетвером, — заявил он.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условия проведения встречи «нормандской четверки» на уровне лидеров четырех стран — Украины, Франции, Германии и России.


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Саммит «Большой двадцатки»: Меркель и Путин договорились и дальше работать в нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что встреча в нормандском формате состоится, но сначала нужно провести консультации «вдвоем или втроем»

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12:08
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