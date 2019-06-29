Путин и Меркель. Фото:

https://racurs.ua/n123743-sammit-bolshoy-dvadcatki-merkel-i-putin-dogovorilis-i-dalshe-rabotat-v-normandskom-formate.html

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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и глава России Владимир Путин договорились о сохранении нормандского формата для урегулирования ситуации в Украине.

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Путин готов до проведения этого саммита, а инструменты нормандского формата нужно использовать. Об этом российский лидер заявил 29 июня на пресс-конференции в Осаке, после завершения саммита G20, сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава РФ настаивает, что перед следующим саммитом нормандской четверки стоит провести консультации представителей двух или трех стран. Что это за страны, Путин не уточнил.

Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — нормандский формат. Так, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации — вдвоем, втроем, вчетвером, — заявил он.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условия проведения встречи «нормандской четверки» на уровне лидеров четырех стран — Украины, Франции, Германии и России.