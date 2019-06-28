"Нормандский формат": Кремль выдвинул условия проведения встречи лидеров четырех стран

https://racurs.ua/n123734-kreml-vydvinul-usloviya-provedeniya-vstrechi-normandskoy-chetverki.html

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условия для проведения встречи «нормандской четверки» на уровне лидеров четырех стран — Украины, Франции, Германии и РФ.

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Песков считает, что для встречи в «нормандском формате» нужно сначала сделать «домашнюю работу их помощникам». Об это сообщил пресс-секретарь Путина в интервью пропагандистскому каналу «Россия 24».

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что его шеф 28 июня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а завтра поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Песков заявил, что именно проблематика «нормандского формата» будет в центре внимания этих встреч.

Все говорят, что, учитывая фактор нового президента на Украине, следует говорить о реанимации «нормандского формата». Но подходы нового руководства Украины остаются непонятными, они четко не артикулированы, требуют прояснения, — считает представитель Путина.

Спикер президента России сообщил, «в недалеком будущем помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли необходимая почва для встречи в верхах».

Напомним, что во время встречи в Осаке президент США Дональд Трамп и Путин также обсуждали отношения с Украиной.

Вчера президент Зеленский еще раз попросил Путина отпустить домой пленных украинских моряков.