"Нормандский формат": Кремль выдвинул условия проведения встречи лидеров четырех стран

Кремль выдвинул условия проведения встречи «нормандской четверки»https://racurs.ua/n123734-kreml-vydvinul-usloviya-provedeniya-vstrechi-normandskoy-chetverki.htmlРакурс
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал условия для проведения встречи «нормандской четверки» на уровне лидеров четырех стран — Украины, Франции, Германии и РФ.
Песков считает, что для встречи в «нормандском формате» нужно сначала сделать «домашнюю работу их помощникам». Об это сообщил пресс-секретарь Путина в интервью пропагандистскому каналу «Россия 24».
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что его шеф 28 июня встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а завтра поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Песков заявил, что именно проблематика «нормандского формата» будет в центре внимания этих встреч.
Все говорят, что, учитывая фактор нового президента на Украине, следует говорить о реанимации «нормандского формата». Но подходы нового руководства Украины остаются непонятными, они четко не артикулированы, требуют прояснения, — считает представитель Путина.
Спикер президента России сообщил, «в недалеком будущем помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли необходимая почва для встречи в верхах».
Напомним, что во время встречи в Осаке президент США Дональд Трамп и Путин также обсуждали отношения с Украиной.
Вчера президент Зеленский еще раз попросил Путина отпустить домой пленных украинских моряков.