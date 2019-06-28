"Нормандський формат": Кремль висунув умови проведення зустрічі лідерів чотирьох країн

https://racurs.ua/ua/n123734-kreml-vysunuv-umovy-provedennya-zustrichi-normandskoyi-chetvirky.html

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Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Песков назвав умови для проведення зустрічі «нормандської четвірки» на рівні лідерів чотирьох країн — України, Франції, Німеччини та РФ.

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Песков вважає, що для зустрічі в «нормандському форматі» потрібно спочатку зробити «домашню роботу їх помічникам». Про це повідомив речник Путіна в інтерв’ю пропагандистському каналу «Россия 24».

Прес-секретар президента РФ повідомив, що його шеф 28 червня зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном, а завтра поговорить з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Песков заявив, що саме проблематика «нормандського формату» буде в центрі уваги цих зустрічей.

Всі говорять, що з огляду на фактор нового президента на Україну, слід говорити про реанімацію «нормандського формату». Але підходи нового керівництва України залишаються незрозумілими, вони чітко не артикульовані, вимагають прояснення, — вважає речник Путіна.

Спікер президента Росії повідомив, «у недалекому майбутньому помічники глав держав зберуться, щоб подивитися, чи є необхідний грунт для зустрічі у верхах».

Нагадаємо, що під час зустрічі в Осаці президент США Дональд Трамп і Путін також обговорювали відносини з Україною.

Учора президент Зеленський вкотре попросив Путіна відпустити додому полонених українських моряків.