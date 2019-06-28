Скрєпи тріщать: У Криму показали спектакль з юнаками, які цілуються

https://racurs.ua/ua/n123733-skriepy-trischat-u-krymu-pokazaly-spektakl-z-unakamy-yaki-ciluutsya-foto.html

Ракурс

На закритті театральної зміни молодіжного форуму «Таврида» в Криму показали виставу від студії Gogol School. Наприкінці вистави показали двох молодих людей, які зобразили поцілунок.

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Відео зі сценою з вистави було опубліковано кримським блогером Сандро Кіріаком, проте згодом було видалене з мережі.

Кіріак розповів, що вистава почалася вночі, вже після офіційного закриття форуму. Після декількох монологів з театралізованим супроводом дві юні актриси злилися в пристрасному поцілунку. Пізніше до них приєдналися і юнаки. Усе це відбувалося під пісню радянської групи «Земляни» «Трава у дома». Вистава завершилася тим, що дівчата, одягнені в білі майки, облили себе водою.

Організатором форуму «Таврида» була урядова структура Росмолодь.

«У Криму під видом молодіжного спектаклю глядачам показали одностатеві поцілунки і напівголі груди студенток», «Одностатеві поцілунки і напівголі груди», «На молодіжному форумі показали спектакль-провокацію» — такими заголовками кримські та російські ЗМІ прокоментували театральний фестиваль на анексованому півострові.

Gogol School — це творча лабораторія, створена вихідцями з «Гоголь-центру» режисера Кирила Серебренникова. Режисер вистави — випускник майстерні Серебренникова Ілля Ромашко.

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