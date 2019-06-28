Європейські ігри: Україна здобула "золото" у боротьбі та легкій атлетиці (Юлія Ткач), фото — Вікіпедія

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Збірна України 28 червня здобула ще дві нагороди найвищої проби на II Європейських іграх у Мінську.

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У вільній боротьбі Юлія Ткач в категорії до 62 кг у фіналі перемогла суперницю із Азербайджану і стала чемпіонкою змагань.

Українка у Мінську виграла чотири сутички — в іспанської, російської, болгарської та азербайджанської борчинь.

Волинянка Ткач — чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи. На літніх Олімпійських іграх 2008 року зайняла 11 місце. Через чотири роки на лондонській Олімпіаді програла в ¼ фіналу росіянці Любові Волосовій.

Фінал Європейських ігор у змаганнях з легкої атлетики, які проходять за форматом DNA (Динамічна нова легка атлетика) став тріумфом української легкої атлетики. Українці перемогли в господарів, збірної Білорусі, яку особисто підтримував на стадіоні «Динамо» президент країни Олександр Лукашенко.

У фінал змагань вийшли шість збірних. Після семи видів програми (100 м у жінок і чоловіків, стрибків у довжину в жінок, метанні списа у жінок, естафети 4 по 400 м, 100 м з бар'єрами і стрибках у висоту в чоловіків, 100 м з бар'єрами у жінок) українці та білоруси утримували лідерство й команда-переможниця Європейських ігор визначалася у гонці переслідування — змішаній естафеті 800−600−400−200 м.

Українці і білоруси стартували разом. На першому етапі за нашу збірну, які на попередніх етапах біг Євген Гуцол. Естафету Ользі Ляховій він передавав майже одночасно з білорусом Яном Сломою. Не вдалося збільшити перевагу і після другого етапу. На третьому етапі Олексій Поздняков відразу наростив швидкість і зумів дещо збільшити відрив від білорусів, а Яна Качур утримала лідерство і привела Україну до перемоги у Європейських іграх.

Після цих перемог Україна знову перемістилася на четверте місце в медальному заліку Європейських ігор. Наші спортсмени завоювали вже дев’ять золотих нагород, 12 — срібних та 11 — бронзових.