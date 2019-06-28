Новини Чернівців: поліція вирахувала і розшукує матір хлопчика, якого знайшли мертвим у валізі, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n123731-policiya-bukovyny-rozshukuie-matir-dvorichnogo-hlopchyka-yakogo-znayshly-mertvym-u-valizi-foto.html

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Поліція Буковини встановила особистість та почала розшуки матері дворічного хлопчика, якого 27 червня знайшли мертвим у валізі на околиці Чернівців.

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Поліція встановила, що матір’ю дитини є 21-річна мешканка Хмельницького Анна Пілявська, яка проживала у Чернівцях. Де зараз ця жінка — невідомо.

Поліція повідомила прикмети жінки: зріст 160−170 см, середньої статури, має темне хвилясте волосся з червонуватим відтінком. На лівій руці біля зап’ястя жінка має татуювання у вигляді корони та на передпліччі — татуювання (два вовки).

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у своєму Фейсбуці зазначив, що валізу з дитиною виявили в кущах, тіло хлопчика було замотане в ковдру.