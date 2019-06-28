Валіза з тілом дитини була захована в кущах, фото: Національна поліція

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Ракурс

Вчора на околиці Чернівців перехожі виявили валізу з тілом мертвої дитини.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

Зазначається, що інформація про інцидент надійшла до правоохоронців о 21.00.

Прибувши за викликом, правоохоронці виявили, що загибла дитина — це хлопчик приблизно трирічного віку.

Наразі обставини інциденту встановлюються, відкрите кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув’язнення.

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у своєму Фейсбуці зазначив, що валізу з дитиною виявили в кущах, тіло хлопчика було замотане в ковдру. Наразі правоохоронці проводять заходи зі встановлення осіб батьків загиблої дитини.

Нагадаємо, минулого тижня в селищі Іванівка на Одещині у вигрібній ямі виявили тіло мертвої дівчинки — 11-річної Дарини Лук’яненко, яка зникла 13 червня.