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Ракурс
Чемодан с телом ребенка был спрятан в кустах, фото: Национальная полиция

В Черновцах прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка — полиция (ФОТО)

28 июн 2019, 11:29
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Вчера на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Отмечается, что информация об инциденте поступила в полицию в 21.00.

Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили, что погибший ребенок — это мальчик примерно трехлетнего возраста.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, открытое уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Фейсбуке отметил, что чемодан с ребенком обнаружили в кустах, тело мальчика было замотано в одеяло. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц родителей погибшего ребенка.

Чемодан с телом ребенка был спрятан в кустах, фото: Вячеслав Аброськин

Чемодан с телом ребенка был спрятан в кустах, фото: Вячеслав Аброськин

Напомним, на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области в выгребной яме обнаружили тело мертвой девочки — 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла 13 июня.

Источник: Ракурс


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