Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин, фото: Politico

https://racurs.ua/n123716-putin-i-tramp-obsudili-situaciu-v-ukraine.html

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках саммита G20 в Японии обсудили Украину.

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Об этом сообщается в Твиттере Белого дома.

Отмечается, что Путин и Трамп согласились с тем, что «улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира».

Также во время этой встречи лидеры двух государств обсудили ситуацию в Иране, Сирии и Венесуэле.

Сегодня в японском городе Осака начался саммит «Большой двадцатки».

Как сообщает издание «Голос Америки», Трамп и Путин сначала коротко пообщались перед церемонией фотографирования участников саммита, впоследствии началась их двусторонняя встреча.

Отмечается, что перед началом переговоров Трамп одобрительно отозвался о Путине.

Для меня большая честь находиться здесь с президентом Путиным, — заявил президент США. — У нас сложились очень и очень хорошие отношения.

Со своей стороны Путин заявил, что «все темы обозначены», и напомнил, что не встречался с Трампом со времени саммита в столице Финляндии Хельсинки.

Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, — заявил Путин.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля 2018 года.