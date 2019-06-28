Путін та Трамп обговорили ситуацію в Україні

Дональд Трамп та Володимир Путін, фото: Politico

https://racurs.ua/ua/n123716-putin-ta-tramp-obgovoryly-sytuaciu-v-ukrayini.html

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Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін під час зустрічі в межах саміту G20 у Японії обговорили Україну.

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Про це повідомляється у Твіттері Білого дому.

Зазначається, що Путін і Трамп погодилися з тим, що «поліпшення відносин відповідає взаємним інтересам кожної країни та інтересам усього світу».

Також під час цієї зустрічі лідери обох держав обговорили ситуацію в Ірані, Сирії та Венесуелі.

Сьогодні в японському місті Осака розпочався саміт «Великої двадцятки».

За повідомленнями видання «Голос Америки», Трамп та Путін спочатку коротко поспілкувалися перед церемонією фотографування учасників саміту, згодом розпочалася їхня двостороння зустріч.

Зазначається, що перед початком переговорів Трамп схвально відгукнувся про Путіна.

Для мене велика честь перебувати тут з президентом Путіним, — заявив президент США. — У нас склалися дуже і дуже хороші відносини.

Зі свого боку Путін заявив, що «всі теми позначені», і нагадав, що не зустрічався з Трампом з часу саміту в столиці Фінляндії Гельсінкі.

Наші співробітники працювали, і дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі, — заявив Путін.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна відбулася в Гельсінкі 16 липня 2018 року.