Сегодня Украина празднует День Конституции

Конституцию Украины приняли в 1996 году, фото: «Єдність»

https://racurs.ua/n123715-segodnya-ukraina-prazdnuet-den-konstitucii.html

Ракурс

Сегодня Украина празднует 23-ю годовщину принятия Конституции. Этот день является официальным государственным выходным.

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Конституция Украины была принята Верховной Радой 28 июня 1996 гола голосами 315 народных избранников после почти суток непрерывного обсуждения. В тот же день Основной закон вступил в силу.

В конце 2004 года была осуществлена конституционная реформа, которая заключалась в ослаблении власти президента и усилении роли Верховной Рады. 30 сентября 2010 года Конституционный суд отменил действие этой реформы, восстановив действие Конституции 1996 года. В начале 2014 года Верховная Рада возобновила действие норм Конституции 2004 года.

Сегодня в столице запланировано проведение ряда мероприятий по случаю Дня Конституции.

Среди этих мер — возложение цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику — автору первой украинской конституции. Также во всех районах Киева запланировано возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства.

Кроме того, возле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха состоится патриотическое мероприятие «Победа непокоренных».

Также в малом выставочном зале Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» проходит фотовыставка по случаю Дня Конституции.

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины сегодня в 15.00 начнется «Казацкий квест для взрослых и маленьких».

На Контрактовой площади столицы 28−29 июня пройдет фестиваль семейного отдыха «Свой к своему за своим».

В парке «Наталка» Министерство юстиции впервые в Киеве проводит правообразовательное тематическое мероприятие «Justice weekend», посвященное Конституции. Мероприятие начнется в 11.00. На нем должны присутствовать премьер-министр Владимир Гройсман и министр юстиции Павел Петренко.

Команда президента Украины Владимира Зеленского приглашает сегодня на 19.00 к входу в офис президента, где состоится выступление саксофониста-виртуоза Владимира Спирина.

В 20.30 под открытым небом состоится специальный показ документального фильма «Мариуполь. Украинский форпост». Демонстрация фильма будет происходить литературном клубе «Пломинь» по адресу переулок Шевченко, 5.

Кроме того, в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах сегодня состоятся сезонные ярмарки.

Напомним, вчера возле офиса президента на улице Банковой прошла акция «Похороны Конституции», участники которой принесли с собой гроб.