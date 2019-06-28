Сьогодні Україна святкує День Конституції

Конституцію України ухвалили в 1996 році, фото: «Єдність»

https://racurs.ua/ua/n123715-sogodni-ukrayina-svyatkuie-den-konstytuciyi.html

Ракурс

Сьогодні Україна святкує 23-ю річницю ухвалення Конституції. Цей день є офіційним державним вихідним.

Loading...

Конституція України була ухвалена Верховною Радою 28 червня 1996 року голосами 315 народних обранців після майже доби безперервного обговорення. Того ж дня Основний закон набув чинності.

Наприкінці 2004 року була здійснена конституційна реформа, котра полягала в послабленні влади президента й посиленні ролі Верховної Ради. 30 вересня 2010 року Конституційний суд скасував дію цієї реформ, поновивши дію Конституції 1996 року. На початку 2014 року Верховна Рада поновила дію норм Конституції 2004 року.

Сьогодні в столиці заплановане проведення низки заходів з нагоди Дня Конституції.

Серед цих заходів — покладання квітів до пам’ятника гетьманові Пилипові Орлику — авторові першої української конституції. Також у всіх районах Києва заплановане покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним історичним діячам українського державотворення.

Крім того, біля Арки дружби народів в Центральному парку культури та відпочинку відбудеться патріотичний захід «Перемога нескорених».

Також у малій виставковій залі Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» триває фотовиставка з нагоди Дня Конституції.

У Національному музеї народної архітектури та побуту України сьогодні о 15.00 розпочнеться «Козацький квест для дорослих і маленьких».

На Контрактовій площі столиці 28−29 червня відбуватиметься фестиваль родинного відпочинку «Свій до свого по своє".

У парку «Наталка» Міністерство юстиції вперше в Києві проводить правоосвітний тематичний захід «Justice weekend», присвячений Конституції. Захід розпочнеться об 11.00. На ньому мають бути присутніми прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр юстиції Павло Петренко.

Команда президента України Володимира Зеленського запрошує сьогодні на 19.00 до входу в офіс президента, де відбудеться виступ саксофоніста-віртуоза Володимира Спіріна.

О 20.30 під відкритим небом відбудеться спеціальний показ документального фільму «Маріуполь. Український форпост». Демонстрація фільму відбуватиметься в літературному клубі «Пломінь» за адресою провулок Шевченка, 5.

Крім того, у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах сьогодні відбудуться сезонні ярмарки.

Нагадаємо, вчора біля офісу президента на вулиці Банковій відбулася акція «Похорон Конституції», учасники котрої принесли з собою труну.