Космічний апарат Dragonfly досягне Титана в 2034 році, фото: NASA

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NASA відправить до супутника другої за розмірами планети Сонячної системи Сатурна Титана космічний апарат Dragonfly («Бабка»), котрий здійснюватиме там пошук можливого життя.

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Про це повідомляє прес-служба NASA з посиланням на директора цього космічного відомства Джеймса Брайденстайна.

Очікується, що Dragonfly буде запущений у 2026 році, до Сатурна цей космічний зонд зможе дістатися через вісім років, працювати в цьому регіоні космосу він буде ще понад два роки. За цей час Dragonfly здійснить близько 20 коротких перельотів по Титану.

Вважається, що Титан є аналогом ранньої Землі і може дати підказки про те, як життя могло виникнути на нашій планеті.

Титан має атмосферу на основі азоту, як і Земля. Однак, на відміну від сучасної Землі, Титан має хмари і дощі з метану. Інші органічні речовини утворюються в атмосфері і падають на поверхню як сніг. Погода і поверхневі процеси на цьому супутнику утворюють складну органіку. Ці процеси подібні до тих, котрі могли призвести до появи життя на нашій планеті.

Dragonfly буде досліджувати різноманітні природні середовища Титану. Його інструменти вивчатимуть, як далеко може прогресувати пребіотична хімія. Вони також будуть досліджувати атмосферні та поверхневі особливості цього супутника Сатурна, а також його метанові водойми. Крім того, інструменти будуть шукати хімічні докази минулого або існуючого життя.

Dragonfly стане першим випадком, коли NASA застосує мультироторний літальний апарат для дослідження іншої планети — у цього зонда вісім гвинтів і він зможе літати в щільній атмосфері Титана як великий дрон.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені знайшли «паливо» для мікробів на супутнику Сатурна Енцеладі.