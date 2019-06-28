Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Гройсман, фото: Владислав Мусієнко

Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

28 чер 2019, 08:53
999

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман радить президентові Володимирові Зеленському відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відпустку.

Loading...

Таку заяву Гройсман зробив в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє ТСН.

Президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців, — заявив Гройсман, зазначивши, що він таку заяву підпише.

Також Гройсман додав, що готовий, як прем'єр-міністр, внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника очільника МЗС, який буде виконувати обов’язки міністра закордонних справ.

Але цю кандидатуру нехай запропонує президент, — зазначив прем'єр.

Також Гройсман додав, що готовий допомогти Зеленському, чим може, попри те, що вони перебувають у різних політичних партіях.

Нагадаємо, під час вчорашнього брифінгу президент висловив своє обурення Клімкіну у зв’язку з нотою-відповіддю України на російську ноту щодо полонених українських моряків. У відповідь на критику Клімкін згодом заявив, що більше не вважає за можливе допомагати Зеленському.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Прем'єр-міністр радить президентові відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відпустку. Володимир Гройсман зазначив, що готовий підписати заяву про відпустку міністра закордонних справ

Новини України
08:53

Європейці заздалегідь домовилися про повернення Росії в ПАРЄ — Зеленський

Лідери європейських держави заздалегідь домовилися про повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це 27 червня на брифінгу в Києві заявив президент України Володимир Зеленський

Новини України
17:40   27 чер
Новини партнерів
Загрузка...