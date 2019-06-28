Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Володимир Гройсман, фото: Владислав Мусієнко

https://racurs.ua/ua/n123712-groysman-radyt-zelenskomu-vidpravyty-klimkina-u-vidpustku.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман радить президентові Володимирові Зеленському відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відпустку.

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Таку заяву Гройсман зробив в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє ТСН.

Президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців, — заявив Гройсман, зазначивши, що він таку заяву підпише.

Також Гройсман додав, що готовий, як прем'єр-міністр, внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника очільника МЗС, який буде виконувати обов’язки міністра закордонних справ.

Але цю кандидатуру нехай запропонує президент, — зазначив прем'єр.

Також Гройсман додав, що готовий допомогти Зеленському, чим може, попри те, що вони перебувають у різних політичних партіях.

Нагадаємо, під час вчорашнього брифінгу президент висловив своє обурення Клімкіну у зв’язку з нотою-відповіддю України на російську ноту щодо полонених українських моряків. У відповідь на критику Клімкін згодом заявив, що більше не вважає за можливе допомагати Зеленському.