Гройсман советует Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Владимир Гройсман, фото: Владислав Мусиенко

https://racurs.ua/n123712-groysman-sovetuet-zelenskomu-otpravit-klimkina-v-otpusk.html

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман советует президенту Владимиру Зеленскому отправить министра иностранных дел Павла Климкина в отпуск.

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Такое заявление Гройсман сделал в эфире телеканала «1+1», сообщает ТСН.

Президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, — заявил Гройсман, отметив, что он такое заявление подпишет.

Также Гройсман добавил, что готов, как премьер-министр, внести любую кандидатуру на должность первого заместителя главы МИД, который будет исполнять обязанности министра иностранных дел.

Но эту кандидатуру пусть предложит президент, — отметил премьер.

Также Гройсман добавил, что готов помочь Зеленскому, чем может, несмотря на то, что они находятся в разных политических партиях.

Напомним, во время вчерашнего брифинга президент выразил свое возмущение Климкиным в связи с нотой-ответом Украины на российскую ноту относительно пленных украинских моряков. В ответ на критику Климкин впоследствии заявил, что больше не считает возможным помогать Зеленскому.