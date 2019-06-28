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Ракурс
Джони Айв, фото: The Independent

Ведущий дизайнер покидает Apple, чтобы открыть собственною компанию

28 июн 2019, 08:14
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Ведущий дизайнер компании Apple Джони Айв уйдет из компании в этом году.

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Он планирует создать собственную независимую дизайнерскую компанию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Айв проработал в Apple почти три десятилетия, играя ведущую роль в создании новаторского дизайна проектов, способствовавших стремительному росту компании в последние десятилетия — от компьютеров iMac, которые помогли Apple избавиться от угрозы банкротства в 90-х годах прошлого века, до смартфона iPhone, который считается многими бизнес-экспертами одним из самых успешных потребительских продуктов всех времен.

Айв присоединился к Apple в 1992 году и руководил дизайнерскими командами компании с 1996 года.

Джони — особая фигура в мире дизайна и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить, — заявил главный исполнительный директор Apple Тим Кук.

Новая компания Айва будет называться LoveFrom. Сейчас планируется, что она будет располагаться в Калифорнии.

LoveFrom будет сотрудничать с различными компаниями, однако ожидается, что Apple станет одним из основных клиентов.

Я имею огромное доверие к моим коллегам-дизайнерам в Apple, которые остаются моими близкими друзьями, и я с нетерпением жду сотрудничества с ними, — отметил Айв.

Напомним, недавно компания Apple отозвала партию ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи.


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