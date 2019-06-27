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Павел Климкин, фото: Cont.ws

Главные новости за 27 июня: конфликт Зеленского и Климкина, переговоры Медведчука с боевиками, избиение экс-мэра Конотопа

27 июн 2019, 23:15
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Во время сегодняшнего брифинга президент Украины Владимир Зеленский на повышенных тонах выразил свое возмущение министру иностранных дел Павлу Климкину в связи с ответом МИДа на российскую ноту, касающуюся пленных моряков. Зеленский заявил, что он, как президент, узнает информацию о наших международных шагах из интернета.

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В ответ на эту критику Климкин заявил, что больше не считает возможным помогать Зеленскому.

Донецкие боевики 28 июня должны передать Украине четырех пленных. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня в Минске во время переговоров, которые проводил с главарями боевиков председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Зеленский во время своего сегодняшнего брифинга заявил, что не понимает, почему вопросы возвращения украинских пленных и прекращения войны Медведчук поднимает только перед выборами.

Сегодня под стенами офиса президента в Киеве состоялась акция, участники которой требовали ответа на вопрос «Кто такой Медведчук?».

Ночью неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, сейчас кандидата в народные депутаты. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. По мнению кандидата в народные депутаты Мишеля Терещенко, избиение Семенихина могло быть заказом политических оппонентов по округу.

Удерживаемый Россией в штрафном изоляторе колонии в городе Торжок (Тверская область РФ) украинский политзаключенный Владимир Балух снова объявил голодовку. Он требует, чтобы к нему допустили украинского консула, а также вернули отобранный по неизвестным причинам псалтырь, теплое белье и свитер.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
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Главные новости за 27 июня: конфликт Зеленского и Климкина, переговоры Медведчука с боевиками, избиение экс-мэра Конотопа

Главными новостями дня стали: конфликт между президентом Украины и главой МИДа, переговоры между лидерами боевиков и Виктором Медведчуком относительно пленных, избиение экс-мэра Конотопа Артема Семенихина

Новости Украины
23:15   27 июн
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