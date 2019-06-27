Головні новини за 27 червня: конфлікт Зеленського та Клімкіна, переговори Медведчука з бойовиками, побиття екс-мера Конотопа

Павло Клімкін, фото: Cont.ws

https://racurs.ua/ua/n123710-golovni-novyny-za-27-chervnya-konflikt-zelenskogo-ta-klimkina-peregovory-medvedchuka-z-boyovykamy.html

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Під час сьогоднішнього брифінгу президент України Володимир Зеленський на підвищених тонах висловив своє обурення міністру закордонних справ Павлу Клімкіну в зв’язку з відповіддю МЗС на російську ноту, що стосується полонених моряків. Зеленський заявив, що він, як президент, дізнається інформацію про наших міжнародні кроки з інтернету.

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У відповідь на цю критику Клімкін заявив, що більше не вважає за можливе допомагати Зеленському.

Донецькі бойовики 28 червня мають передати Україні чотирьох полонених. Відповідна домовленість була досягнута сьогодні в Мінську під час переговорів, які проводив з ватажками бойовиків голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

Зеленський під час свого сьогоднішнього брифінгу заявив, що не розуміє, чому питання повернення українських полонених та припинення війни Медведчук піднімає лише перед виборами.

Сьогодні під стінами офісу президента в Києві відбулася акція, учасники котрої вимагали відповіді на питання «Хто такий Медведчук?».

Вночі невідомі особи побили колишнього мера Конотопа Артема Семеніхіна, нині кандидата в народні депутати. Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення. На думку кандидата в народні депутати Мішеля Терещенка, побиття Семеніхіна могло бути замовленням політичних опонентів по округу.

Утримуваний Росією в штрафному ізоляторі колонії у місті Торжок (Тверська область РФ) український політв’язень Володимир Балух знову оголосив голодування. Він вимагає, щоб до нього допустили українського консула, а також повернути відібраний з невідомих причин псалтир, теплу білизну і светр.