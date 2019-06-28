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Джоні Айв, фото: The Independent

Провідний дизайнер Apple залишає компанію, щоб відкрити власну справу

28 чер 2019, 08:14
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Провідний дизайнер корпорації Apple Джоні Айв піде з компанії у цьому році.

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Він планує створити власну незалежну дизайнерську компанію. Про це повідомляє агентство Reuters.

Айв пропрацював у Apple майже три десятиліття, відіграючи провідну роль у створенні новаторського дизайну проектів, які сприяли стрімкому зростанню компанії в останні десятиліття, — від комп’ютерів iMac, котрі допомогли Apple позбутися загрози банкрутства в 90-х роках минулого століття, до смартфону iPhone, який вважається багатьма бізнес-експертами одним з найуспішніших споживчих продуктів усіх часів.

Айв приєднався до Apple у 1992 році і керував дизайнерськими командами компанії з 1996 року.

Джоні — особлива постать у світі дизайну, і його роль у відродженні Apple не можна переоцінити, -заявив головний виконавчий директор Apple Тім Кук.

Нова компанія Айва буде називатися LoveFrom. Наразі планується, що вона розташовуватиметься в Каліфорнії.

LoveFrom співпрацюватиме з різними компаніями, проте очікується, що Apple стане одним із основних клієнтів.

Я маю величезну довіру до моїх колег-дизайнерів у Apple, які залишаються моїми найближчими друзями, і я з нетерпінням чекаю співпраці з ними, — зазначив Айв.

Нагадаємо, нещодавно компанія Apple відкликала партію ноутбуків MacBook Pro через загрозу загоряння батареї.


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