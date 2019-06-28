Космический аппарат Dragonfly достигнет Титана в 2034 году, фото: NASA

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NASA отправит к спутнику второй по размерам планеты Солнечной системы Сатурна Титанe космический аппарат Dragonfly («Стрекоза»), который будет осуществлять там поиск возможной жизни.

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Об этом сообщает пресс-служба NASA со ссылкой на директора этого космического ведомства Джеймса Брайденстайна.

Ожидается, что Dragonfly будет запущен в 2026 году, к Сатурну этот космический зонд сможет добраться через восемь лет, работать в этом регионе космоса он будет еще более двух лет. За это время Dragonfly осуществит около 20 коротких перелетов по Титану.

Считается, что Титан является аналогом ранней Земли и может дать подсказки о том, как жизнь могла возникнуть на нашей планете.

Титан имеет атмосферу на основе азота, как и Земля. Однако, в отличие от современной Земли, Титан имеет облака и дожди из метана. Органические вещества образуются в атмосфере и падают на поверхность как снег. Погода и поверхностные процессы на этом спутнике образуют сложную органику. Эти процессы подобны тем, которые могли привести к появлению жизни на нашей планете.

Dragonfly будет исследовать различные природные среды Титана. Его инструменты будут изучать, как далеко может прогрессировать пребиотическая химия. Они также будут исследовать атмосферные и поверхностные особенности этого спутника Сатурна, а также его метановые водоемы. Кроме того, инструменты будут искать химические доказательства наличия или существования в прошлом жизни.

Dragonfly станет первым случаем, когда NASA применит мультироторный летательный аппарат для исследования другой планеты — у этого зонда восемь винтов и он сможет летать в плотной атмосфере Титана как большой дрон.

Напомним, недавно американские ученые нашли «топливо» для микробов на спутнике Сатурна Энцеладе.