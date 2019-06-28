Мінський процес: Кучма перевірив розведення сил біля Станиці Луганської, фото — Фейсбук Д.Оліфер

https://racurs.ua/ua/n123730-kuchma-pereviryv-rozvedennya-syl-bilya-stanyci-luganskoyi-foto.html

Ракурс

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма 28 червня відвідав прифронтову Станицю Луганську, поблизу якої відбувається розведення сил і засобів.

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Кучма мав намір оцінити стан справ безпосередньо на лінії зіткнення. У цьому районі, відповідно до рішення ТКГ, відбувається розведення сил і засобів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Бойовики обіцяли відійти за лінію, визначену ще 19 вересня 2014 року, зокрема прибрати укріпну споруду поблизу української частини КПВВ «Станиця Луганська». У 2016 році російські окупанти захопили цю територію всупереч мінським угодам.

Кучму на Донбасі супроводжував командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. Другий президент України поспілкувався з українськими військовими, місцевими мешканцями й представниками влади.

Наголошу: я тільки уповноважений президента в Тристоронній контактній групі в Мінську. Я не приїхав сюди вирішувати питання за уряд чи президента. Моє завдання: подивитись, як виконуються рішення щодо розведення сил, — заявив Кучма.

Кучма повідомив, що на початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території.

Нагадаємо, що розведення сил в цьому районі ООС розпочалося 26 червня. Про цей процес Кучма домовився на зустрічах ТКГ, які відбулися в червні.