Минский процесс: Кучма проверил разведение сил у Станицы Луганской, фото — Фейсбук Д.Олифер

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Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма 28 июня посетил прифронтовую Станицу Луганскую, вблизи которой происходит разведение сил и средств.

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Кучма хотел оценить состояние дел непосредственно на линии соприкосновения. В этом районе, согласно решению ТКГ, происходит разведение сил и средств, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Боевики обещали отойти за линию, определенную еще 19 сентября 2014 года, в частности убрать укрепительные сооружения вблизи украинской части КПВВ «Станица Луганская». В 2016 году российские оккупанты захватили эту территорию вопреки минским соглашениям.

Кучму на Донбассе сопровождал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. Второй президент Украины пообщался с украинскими военными, местными жителями и представителями власти.

Отмечу: я только уполномоченный президента в Трехсторонней контактной группе в Минске. Я не приехал сюда решать вопросы за правительство или президента. Моя задача: посмотреть, как выполняются решения по разведению сил, — заявил Кучма.

Кучма сообщил, что в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории.

Напомним, что разведение сил в этом районе ООС началось 26 июня. Об этом процессе Кучма договорился на встречах ТКГ, которые состоялись в июне.