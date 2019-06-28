Фобии Путина: президент РФ пришел ужинать на саммите G20 со своим термосом, фото - ТАСС

https://racurs.ua/n123729-fobii-tiranov-putin-prishel-ujinat-na-sammite-g20-so-svoim-termosom-video.html

Ракурс

Во время ужина на саммите G20 в японской Осаке 28 июня президент России Владимир Путин пользовался своим стаканом-термосом.

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Этот факт показал официальное видео с события. На нем видно, как Путин «чокается» пластиковой стаканом с крышкой. Дональд Трамп, который сидел рядом с российским президентом, пил с посуды, подготовленного к банкету. Глава Белого дома в качестве напитка выбрал газированную воду.

К слову, недавно Путин приходил с такой же посудой на пропагандистское шоу «Прямая линия с российским народом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил появление Путина на ужине G20 со своим термосом.

Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса, — заявил Песков российским СМИ.

Путин приходил со своим термосом и на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.