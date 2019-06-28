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Ракурс
Пожар во Львове: горит вблизи пассажирского вокзала, фото — Варта

Пожар во Львове: горит вблизи пассажирского вокзала (ФОТО, ВИДЕО)

28 июн 2019, 17:43
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Во Львове на железнодорожном вокзале в пятницу, 28 июня, произошел пожар. Виден большой столб дыма и огонь.

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Возгорание произошло на грузовой станции, которая располагается вблизи пассажирской, на улице Дворцовой.

Пожар во Львове: горит вблизи пассажирского вокзала, фото — Варта

Пожар во Львове: горит вблизи пассажирского вокзала, фото — Варта

Огонь заметили в 17.00. Пожар возник за главным железнодорожным вокзалом города, на площади Дворцовой. Известно, что горят технические помещения железнодорожного депо.

На место происшествия прибыли спасатели. Эвакуация людей из пассажирского вокзала не проводится.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на Львовщине во время движения загорелся автобус с полусотней пассажиров. Пылал туристический автобус, который возил отдыхающих в Карпаты.

Пожар во Львове: горит вблизи пассажирского вокзала, фото — Варта

Пожар во Львове: горит вблизи пассажирского вокзала, фото — Варта

Источник: Ракурс


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